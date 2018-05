Weer Amsterdamse pont tegen de kade gevaren

Voor de tweede keer binnen een week is een Amsterdamse pont tegen de kade aangevaren. Volgens het GVB zijn er geen gewonden gevallen, al klaagde een reiziger wel over zijn enkel. Zondag botste ook al een pont tegen de kade, en ook achter het Amsterdam Centraal Station. Dertien mensen raakten toen gewond.

Een woordvoerder van het vervoersbedrijf GVB spreekt van een ‘vervelende toevalligheid’. ,,We moeten echt per stuk bekijken en onderzoeken wat er is gebeurd. Pas als we de oorzaak weten, kunnen we de juiste maatregelen nemen.”

Naar het incident van zondag doen inmiddels drie partijen onderzoek: de leverancier van de pont, die van de techniek, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport.