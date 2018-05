In Groningen is zaterdagochtend rond 02.45 uur een negentienjarige vrouw ernstig gewond geraakt doordat ze uit een openstaand raam viel. Ze kwam zo’n vijf meter lager op de stoep terecht.

De vrouw, die uit Groningen komt, was op een feestje in een woning aan de Oude Ebbingestraat. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.