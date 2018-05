VVD wil wet tegen campagne Turkse politici

De VVD wil dat het kabinet met wetgeving komt die verhindert dat Turkse politici in Nederland campagne kunnen voeren. Coalitiegenoot CDA staat niet afwijzend tegenover het idee.

VVD-Tweede Kamerleden Bente Becker en Sven Koopmans hebben het kabinet gevraagd hier onderzoek naar te doen. Zij wijzen erop dat in Duitsland al wetgeving bestaat die politici van buiten de EU verhindert daar campagne te voeren drie maanden voor verkiezingen.

Het is niet goed voor de integratie van Turkse Nederlanders als Turkse politici hier campagne kunnen voeren, menen de VVD’ers. Ook zouden spanningen uit Turkije zo naar Nederland kunnen worden ge√ęxporteerd.

In Turkije zijn op 24 juni vervroegde president- en parlementsverkiezingen. Premier Mark Rutte heeft eerder aangegeven het onwenselijk te vinden als Turkse politici hiervoor in ons land campagne gaan voeren. Maar het kabinet heeft weinig opties om campagnes te stoppen. Gemeenten kunnen met het oog op de openbare orde bijeenkomsten verbieden. De VVD wil met wetgeving de regering meer instrumenten in handen geven om buitenlandse politici te stoppen.

Toen het kabinet vorig jaar Turkse politici de toegang tot het land weigerde om hier campagne te voeren, leidde dat tot een diplomatieke crisis.

In de Telegraaf noemt CDA’er Pieter Omtzigt het voorstel van de VVD ,,interessant”.