‘Woonbeleid Amsterdam lost tekort niet op’

Het woonbeleid van de gemeente Amsterdam lost de huidige schaarste aan woningen niet op. Er is dringend behoefte aan bouwprojecten die snel kunnen worden opgeleverd. Dat betoogt directeur Wienke Bodewes van bouwonderneming Amvest in Het Parool.

,,Er wordt nu beleid bedacht om het huidige tekort aan woningen op te lossen, terwijl het zeker twintig jaar duurt voordat die woningen binnen de Ring zijn opgeleverd. Dat is geen oplossing voor de huidige schaarste”, zegt Bodewes.

Het grootste knelpunt is volgens hem dat er sinds kort alleen nog mag worden gebouwd volgens de formule 40-40-20 (40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur en 20 procent koop en dure huur). Hij noemt dat ,,killing” voor de woningmarkt en voor de bouwers, die hun investeringen niet meer kunnen terugverdienen. ,,We krijgen het simpelweg niet meer rondgerekend.” Het lukt in zijn ogen alleen als bouwers ervoor kiezen ,,goedkope, laagwaardige” woningen te bouwen,. ,,Dan krijg je dus schrale wijken.”

Bodewes houdt Amsterdam medeverantwoordelijk voor de krapte op de hoofdstedelijke woningmarkt, doordat de gemeente tijdens de economische crisis te weinig deed. ,,De bouwstop begreep ik nog wel. Maar doordat ook alle plannen voor de toekomst in de ijskast werden gezet, was het na de crisis heel erg moeilijk om de vaart erin te krijgen.” Amsterdam wil in de komende jaren 50.000 woningen bijbouwen.