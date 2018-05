Noorden van het land kampt met wateroverlast

Delen van het noordoosten van het land kampen met wateroverlast door zware buien die over het gebied trokken. Volgens Weeronline komt het vooral doordat de buien zich met met lage snelheid verplaatsten.

In Groningen en het noorden van Drenthe gingen de onweersbuien gepaard met veel ontladingen. In Drenthe viel lokaal al 63 millimeter neerslag. Normaal valt er gemiddeld 61 millimeter in de hele maand mei in Nederland.

In Assen is het dak van een autodealer ingestort door de grote hoeveelheid regenwater, meldt de politie. Op Twitter staan veel meldingen van ondergelopen straten in onder meer Assen, Eext, Borger, Gasselte, Emmen, Erica, Gieten en Sappemeer.

De buien trekken weg naar het westen tot noordwesten. Het KNMI had voor het noorden van het land code geel afgegeven. Rond 21.00 uur werd deze waarschuwing ingetrokken.