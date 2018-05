Passagiers Transavia-vlucht uit ziekenhuis

De twee passagiers die zondagochtend onwel werden aan boord van een Transavia-vliegtuig en in een hospitaal medisch moesten worden onderzocht, hebben het ziekenhuis na enkele uren verlaten.

In totaal voelden acht inzittenden zich niet goed. Zes mensen werden na landing op het vliegveld onderzocht en konden hun reis naar het Turkse Antalya vervolgen met een vervangende vlucht. Het vliegtuig waarin de mensen onwel werden is teruggevlogen naar Amsterdam. Daar zal het toestel verder onderzocht worden. Transavia kan nog niet zeggen waardoor de passagiers onwel werden.

Het is niet bekend of de twee opgenomen reizigers hun vakantie voortgezet hebben of dat ze teruggekeerd zijn naar Nederland.

Vakantievlucht HV163 van Amsterdam naar het Turkse Antalya was zondagochtend om 06.00 uur met 185 passagiers vertrokken vanuit Schiphol. Ongeveer na een uur bleken acht mensen onwel te zijn, waarna een voorzorgslanding werd gemaakt in Wenen.