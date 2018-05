Palestijnse herdenking in Den Haag aangepast

Een jaarlijkse Palestijnse herdenkingsbijeenkomst in Den Haag wordt aangepast wegens de situatie in Gaza. Daar werden ruim veertig Palestijnen gedood door confrontaties met het Israëlische leger, er zouden ook zeker 1600 gewonden zijn.

Bij de herdenking van de zogenoemde Nakba (de Catastrofe) maandagavond bij de Palestijnse missie in Den Haag komen een paar programmapunten te vervallen. ,,Wij hadden drie onderdelen opgenomen, maar nu zal er slechts een speech gehouden worden. Ook zal er geen eten geserveerd worden. En wij zijn twee minuten stil in plaats van de geplande een minuut”, aldus een woordvoerder. Extra veiligheidsmaatregelen zijn niet getroffen, zegt hij.

In zijn rede zal de hoogste vertegenwoordiger van de Palestijnen in Nederland ingaan op de actuele situatie in Gaza. De bijeenkomst in Den Haag vindt tussen 17.00 en 19.00 uur. ,,Wij zullen vooral veel met elkaar praten”, aldus de zegsman.