Wolf na eeuwen weer gespot in Friesland

Voor het eerst in honderden jaren is een wolf officieel gespot in de provincie Friesland. Een maand geleden beet het dier enkele schapen dood in het Friese plaatsje Boijl. DNA-onderzoek heeft nu uitgewezen dat het inderdaad om een wolf gaat.

De dag dat de wolf de schapen had gedood, werd deze ook gezien door een inwoner van het nabijgelegen Appelscha. Daarmee is het voor het eerst sinds lange tijd dat er een wolf in de provincie Friesland werd gesignaleerd. Volgens de Leeuwarder Courant gebeurde dat voor het laatst in 1712, maar dat kon de provincie niet met zekerheid zeggen.

De afgelopen jaren werden vooral in het oosten van het land, maar ook in buurprovincie Groningen, herhaaldelijk wolven waargenomen die vanuit Duitsland in Nederland een kijkje kwamen nemen. Boijl ligt hemelsbreed ruim 45 kilometer van de grens met Duitsland.