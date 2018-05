Staatssecretaris waarschuwt ProRail

Het kabinet is niet erg enthousiast over de plannen van ProRail om de buitenlandse markt op te gaan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur waarschuwt de spoorbeheerder dat de Nederlandse reiziger voorrang moet krijgen ,,boven extra internationale activiteiten”.

ProRail-directeur Pier Eringa kondigde maandag in de Volkskrant aan dat zijn bedrijf, dat helemaal in handen is van de Staat, ook in het buitenland actief wil worden. Naar bijvoorbeeld het nieuwe beveiligingssysteem van ProRail zou veel vraag zijn. Eringa wijst erop dat ook bijvoorbeeld NS in andere Europese landen reizigers vervoert.

Van Veldhoven vindt dat ProRail wel wat anders aan het hoofd heeft. Ze ,,verwacht van ProRail dat de prioriteit voor de komende jaren bij de Nederlandse reiziger en vervoerder ligt: minder storingen, meer treinen per uur, en allemaal veilig en op tijd”. Bovendien is het kabinet juist bezig de teugels voor ProRail weer wat aan te trekken, stelt ze. Ook dat is een van ,,de belangrijke uitdagingen voor de komende jaren”.