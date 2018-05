Onderzoek insulinemoorden nog in volle gang

Het onderzoek naar de vermeende insulinemoorden door een medewerker in verzorgingshuizen loopt nog volop. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog steeds vijftien verdachte situaties met onjuist toegediende insuline op de korrel, maar weet nog niet in hoeveel gevallen het precies tot vervolging overgaat.

Dat bleek tijdens de tweede niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Rotterdam. Eerder maakten de aanklagers bekend dat in ieder geval in drie gevallen vervolging plaatsvindt. Een van deze betrokkenen overleed en twee anderen overleefden. De twaalf andere verdachte zaken kwamen na de aanhouding van Rahiied A. (21) in beeld.

A. wordt ervan verdacht dat hij tussen januari 2016 en november 2017 zonder medische noodzaak insuline toediende aan bewoners in verzorgingshuizen in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk.