Tot 6 jaar cel geëist voor havenbrand Limburg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Roermond gevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten van een havenbrand in Ohé en Laak (Limburg) in december 2014. Hoofdverdachte Henk V. uit Gastel (Brabant) moet wat betreft het OM vijf jaar de cel in, zijn medeverdachten Frank V. Uit Eindhoven en Mikel G. uit Maastricht hoorden eisen van elk zes jaar.

Op 10 december 2014 brandde in de haven van Ohé en Laak één woonboot helemaal en twee andere gedeeltelijk uit. Volgens het OM hebben de drie het vuur aangestoken. De verdachten ontkennen en zeggen helemaal niet in de buurt te zijn geweest tijdens de brand.

Eind 2014, begin 2015 waren er vier havenbranden: eerst in het Roermondse kerkdorp Herten. Daarna in Ohé en Laak. Toen in Roermond, waarbij veel asbest vrij kwam. En tenslotte in Wessem, waar veertien dure woonboten in de hens gingen. Henk V. is eigenaar van de haven in Wessem. Het OM vermoedt een verband, maar kan dat niet bewijzen.