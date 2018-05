Van der G. aanwezig bij kort geding

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, is dinsdagochtend aanwezig bij het kort geding dat hij tegen de Staat heeft aangespannen om van zijn meldplicht af te komen. Hij wil in het buitenland gaan wonen. Het geding dient voor de rechtbank in Den Haag.

Van der G. (48) moet zich nu nog eens in de drie weken melden bij de reclassering. Deze meldplicht is hem opgelegd als een van de maatregelen voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014. Hij werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op de politicus in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er in 2020 op zitten.