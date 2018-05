De Luizenmoeder kanshebber voor Nipkowschijf

De Luizenmoeder behoort tot de drie kanshebbers voor de Zilveren Nipkowschijf. De humoristische AVROTROS-serie krijgt in de strijd om de prestigieuze televisieprijs concurrentie van Ersin in wonderland (VPRO) en In het spoor van IS (BNNVARA).

De drie genomineerden voor de Nipkowschijf werden woensdag bekendgemaakt in de live-uitzending van M, de nieuwe show van Margriet van der Linden. TV-recensenten Angela De Jong (AD), Haro Kraak (Volkskrant) en Renate van der Bas (Trouw), die in de jury zitten, maakten de namen bekend.

Naast de genomineerden was er ook een eervolle vermelding voor De neven van Eus (NTR). ,,Een dappere reportagereeks”, zegt Van der Bas over de serie van schrijver Özcan Akyol.

De Ere-Nipkowschijf gaat naar André van Duin. De 71-jarige komiek was dit jaar onder meer te zien als presentator van Heel Holland Bakt en als acteur in Het geheime dagboek van Hendrik Groen.