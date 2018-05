‘Onderkomen’ voor kinderporno uit de lucht

Een dienst waar mensen kinderporno met elkaar konden delen is uit de lucht gehaald. Ongeveer tien servers in Nederland zijn dinsdag in beslag genomen. De dienst werd gerund door twee Moldaviërs. Een van hen, de 39-jarige eigenaar, werd opgepakt in Thailand en de 37-jarige beheerder werd gearresteerd in Bulgarije.

De twee Moldaviërs runden een zogeheten bulletproof hoster. Dat zijn afgeschermde servers, waar veel meer is toegestaan dan op gewone diensten en waar rechercheurs moeilijker bij kunnen komen. Ze worden veel gebruikt door cybercriminelen. De Moldaviërs wisten dat hun gebruikers kinderporno deelden, maar deden daar niets tegen, zegt de politie.

Rechercheurs hebben gegevens van de gebruikers gekopieerd, zodat zij kunnen worden opgespoord.