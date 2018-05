2 miljoen mensen geholpen met 555-donaties

De hulporganisaties achter Giro555 hebben het afgelopen jaar ruim 2 miljoen mensen in Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië en Jemen geholpen. Ze kregen onder meer voedsel, water, sanitair en gezondheidszorg. De 35 miljoen euro die vorig jaar werd opgehaald met een grote landelijke actie tegen hongersnood is helemaal uitgegeven.

De organisaties leggen onder meer in een eindrapport en een video verantwoording af over de besteding van het geld. Ze zeggen er direct bij dat hulp in de gebieden waar de actie zich op richtte nog altijd hard nodig is.

Door een combinatie van conflicten, zoals de burgeroorlog in Jemen, droogte en economische crises lijden ook nu nog miljoenen mensen honger. Vooral in Jemen is de situatie erbarmelijk. Ook in Zuid-Soedan gingen de omstandigheden het afgelopen jaar verder achteruit. Maar in andere regio’s is ,,directe nood afgewend”, zeggen de organisaties.

Actievoorzitter Farah Karimi zegt desondanks ,,enorm trots” te zijn op de resultaten. Zo kregen bijna een half miljoen mensen voedselhulp, werden honderdduizenden kinderen op ondervoeding onderzocht en ontvingen meer dan honderdduizend mensen zaden, landbouwgereedschap op visgerei, zodat ze weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De hulpverleners deden hun werk dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden. Het werk werd bemoeilijkt door geweld, cholera, slechte bereikbaarheid, zwakke overheden en hevige regenval.