Geen ‘zorgval’ meer voor ouderen op wachtlijst

DEN HAAG (ANP) – Zorgbehoevende ouderen die op de wachtlijst staan voor een plek in een verzorgingstehuis zullen in de toekomst genoeg zorg thuis blijven krijgen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge toe.

Ouderen op de wachtlijst die terwijl ze wachten thuis minder zorg krijgen, het is een fenomeen dat bekend staat als de zorgval. Als mensen een indicatie krijgen voor een plek in een verpleeghuis gaan ze over van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij die overgang kan het aantal uren zorg dat iemand aan huis ontvangt teruglopen en hier wil De Jonge een einde aan maken.

Per 1 juli moet het probleem tot het verleden behoren, aldus de Jonge. ,,Ik begrijp dat aan cliënten, hun omgeving en zorgverleners niet goed is uit te leggen dat iemand minder uren zorg krijgt, terwijl de zorgbehoefte is toegenomen’’, schrijft hij aan de Tweede Kamer.