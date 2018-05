Beveiliger verdacht van doodschoppen gast IFFR

Een 37-jarige Rotterdamse beveiliger wordt verdacht van doodslag op een bezoeker van het Internationaal Filmfestival in zijn woonplaats. John H. zou de 32-jarige Jip Jurg opzettelijk hebben gedood door hem heel hard in de buik te schoppen terwijl Jurg op de grond lag. Hoewel het slachtoffer na de vechtpartij gewoon naar huis is gegaan, werd hij anderhalve dag later dood gevonden.

Volgens de officier van jusitite raakte H. vaker in gevecht tijdens zijn werk als beveiliger en blijkt dat uit filmpjes op zijn telefoon. ,,Hij gebruikte kennelijk vaker grensoverschrijdend geweld en bewaarde de beelden daarvan als een trofee”, zei hij tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Dordrecht.

Volgens de advocaat van H. was van opzet tot de dood helemaal geen sprake en kan van een enkele schop ook niet worden verwacht dat iemand erdoor overlijdt.

De rechter stelde dat dat nog onderzocht moet worden en dat er kennelijk kans is op herhaling, omdat uit de filmpjes kan blijken dat er meer strafbare feiten zijn gepleegd. H. werd dan ook niet vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling, zoals zijn advocaat had verzocht.