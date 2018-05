Al vroeg in de file richting Max Verstappen

Fans van Max Verstappen staan zondagochtend al vroeg in de file op weg naar het circuit van Zandvoort. Op de N200 en 201 richting de kustplaats is het volgens de ANWB al aansluiten. Vanuit Hoofddorp stond het verkeer vlak voor half negen al over zes kilometer vast.

Verstappen is zondag en maandag in zijn bolide van Red Bull te bewonderen op het circuit. Ook zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo en de Schot David Coulthard, die tussen 1994 en 2008 actief was in de Formule 1, geven een demonstratie.

Tijdens de Jumbo Racedagen worden in Zandvoort 100.000 toeschouwers verwacht.