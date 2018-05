Op de Stromarkt in het centrum van Amsterdam heeft zaterdagavond laat een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt en afgevoerd naar een ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen kon de politie nog niets mededelen.

Ook over de aanleiding van het incident is nog niets bekend. De politie is op zoek naar een een verdachte.het gaat om een man die een zwarte capuchon en spijkerbroek droeg. Hij is weggerend richting de Korte Nieuwendijk.