Zes ara’s gestolen uit dierenpark

Het dierenpark op landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna is opgeschrikt door de roof van zes ara’s en hun eieren. De vogels zijn in de nacht van zaterdag op zondag gestolen, aldus een medewerkster van het park. Het gaat om zogeheten soldatenara’s, blauwgele ara’s en groenvleugelara’s.

De dieven zijn het terrein op gekomen via het water aan de achterkant van het park en hebben de deur van de volière opengebroken. ,,Het is dieptriest”, zegt ze. ,,We zijn erg aangeslagen.”

Inmiddels is één van de vogels (een blauwgele) gevonden en teruggebracht. ,,Er kwam vanmiddag heel hard een auto het park op gereden”, vertelt de medewerkster. Drie jongens kwamen de vogel terugbrengen. Zij hadden de vogel gevonden in een dichtgeritste tas waar wat in bewoog, in een lekgestoken bootje in een watertje in de buurt. Het dier is getraumatiseerd, maar lichamelijk in orde. ,,Je zag de wanhoop in zijn oogjes.”

Deze soort vogels zijn veel geld waard, zo tussen de 1000 en 2500 euro per stuk. Directeur Kruijff van het dierenpark vermoedt dan ook dat de dieren zijn gestolen omdat ze goed te verhandelen zijn.