Politie schiet verdachte in het achterwerk

Bij een politieactie in een kraakpand in de Louwerslootstraat in Rotterdam hebben agenten een verdachte die wilde vluchten in de billen geschoten. De persoon weigerde meermalen een stopbevel van de politie op te volgen.

Toen hij ook na een waarschuwingsschot probeerde te vluchten werd besloten de man in zijn achterwerk te schieten. Daarop kon de man uiteindelijk aangehouden worden.

In het pand waren meerdere mensen aanwezig die na het incident door de politie uit het pand werden gehaald of meegenomen. De inval kwam nadat er een melding was binnengekomen over vuurwapengebruik in of rond het kraakpand.