Libelle Zomerweek in discosfeer

De Libelle Zomerweek staat dit jaar in het teken van discomuziek. Tweede pinksterdag verzorgt de legendarische Duitse discogroep Boney M. daarom de opening van deze 22e editie die zoals altijd plaatsheeft op het strand van Almere.

De Libelle Zomerweek is het grootste buitenevenement voor vrouwen. Het organiserende weekblad verwacht 83.000 vrouwen die kunnen shoppen, dansen, meezingen met bekende artiesten, aan workshops kunnen meedoen of kunnen aanschuiven in het Libelle Nieuwscafé. Daar worden de hele week prominenten verwacht als Hugo Borst, minister Ingrid van Engelshoven, schrijfster Annejet van der Zijl en sportpresentator Henry Schut.

Verder treden Lange Frans, Diggy Dex en Charly Luske op. Dj’s als Barry Paf en Gijs Staverman draaien disconummers, afgewisseld met modeshows.

Extra aandacht is er dit jaar voor de mindervalide bezoekers. Maandag is er een recordpoging rolstoeldiscodansen. De bedoeling is met zo veel mogelijk mensen vijf minuten lang te rolstoeldansen.

Het vrouwenevenement duurt tot en met zondag 27 mei.