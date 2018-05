‘Polsbandjes op strand werken ook preventief’

Het is de nachtmerrie van elke ouder: je kind kwijtraken op een bomvol strand of bij een recreatieplas. Om vermiste kinderen zo snel mogelijk weer te herenigen met hun ouders deelt Reddingsbrigade Nederland dit jaar opnieuw polsbandjes uit, waarop ouders hun telefoonnummer kunnen noteren.

Volgens een woordvoerder van de organisatie werken de polsbandjes niet alleen goed als een kind al vermist is, maar werken ze ook preventief. ,,Het geeft ouders en kinderen meer besef van wat ze moeten doen. Het is handig als ouders hun kinderen van tevoren vertellen wat ze moeten doen als ze hun ouders kwijtraken: ga naar een lifeguard bijvoorbeeld. Of spreek herkenningspunten af, een strandpaviljoen of een van de speciale palen die daarvoor op veel stranden staan.” Hij kan het niet staven met cijfers, maar gevoelsmatig, zo zegt hij, is het aantal vermiste kinderen de afgelopen jaren teruggelopen. ,,De bandjes geeft ouders meer besef.”

De bandjes zijn te krijgen bij de posten van de reddingsbrigade op de stranden in ons land. Op sommige Waddeneilanden moeten mensen bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn. Ook bij meerdere binnenwaterplassen worden ze uitgedeeld. De actie is een initiatief van de Reddingsbrigade Nederland in nauwe samenwerking met televisiekanaal Nick Jr. en de Nationale Politie.

Jaarlijks worden in de zomermaanden, op het strand en bij recreatieplassen, gemiddeld 775 vermiste kinderen herenigd met hun ouders of begeleiders.