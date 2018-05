Beloning 30.000 euro voor tip liquidatie

De politie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over een dubbele liquidatie vorig jaar april in Zoetermeer. Daarbij kwamen een 49-jarige man en zijn 23-jarige zoon uit de Zuid-Hollandse gemeente om het leven.

De moordaanslag vond plaats op 25 april 2017 op de parkeerplaats van een sportschool in de Edisonstraat. De vader en zijn zoon waren van plan die ochtend te gaan sporten. Op camerabeelden is te zien hoe de dader uit een geparkeerde auto stapt, naar de auto van de vader en zijn zoon loopt en vervolgens met een automatisch wapen het vuur opent. Hulpdiensten worden ingeroepen, maar de mannen overlijden in het voertuig.

Na de liquidatie vluchtten schutter en bestuurder weg in hun auto. Deze werd later uitgebrand teruggevonden. In de zaak werden meerdere verdachten aangehouden, maar die zijn allemaal weer vrijgelaten.