NEMO neemt kweekworst op in collectie

Het Amsterdamse wetenschapsmuseum NEMO heeft een worstje van kweekvlees in de collectie opgenomen. Het worstje is nog niet te zien voor publiek, maar dat is in de toekomst wel de bedoeling. De aanwinst werd dinsdag gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over kweekvlees, het nieuwe product dat dieren en milieu ten goede moet komen.

NEMO-directeur Michiel Buchel scoorde de worst vorig jaar al, voor elf euro, van de Amerikaanse producent JUST. Hij wil het bewaren en straks ook tonen ,,als voorbeeld van een product van nieuwe technologie en mogelijk de start van een grote verandering in de vleesindustrie”, aldus het museum.

Het worstje is opgekweekt uit één cel van een eend, die nog steeds vrolijk kwekkend schijnt rond te lopen. Hoewel kweekvlees dus al is uitgevonden, is het nog niet op de Nederlandse markt. Futuristenplatform Next Nature Network wil kweekvlees een duw in de rug geven met een petitie om kweekvlees ter beschikking te stellen aan mensen die het willen proeven en die er vlees mee willen vervangen.