Militairen voor de klas op basisscholen

Op tientallen basisscholen staat dinsdag een militair voor de klas. Het markeert het begin van de Landmachtdagen die nog tot en met zaterdag duren. Militairen bezoeken deze dagen in totaal een kleine duizend klassen met scholieren uit groep zeven en acht.

In vijftien steden, waaronder Dordrecht, Eindhoven, Den Haag en Assen kan het grote publiek zien waar het werk van militairen precies uit bestaat en daarbij wordt veel militair materieel getoond. ,,Zo’n 2500 militairen gaan op pad om de Nederlandse samenleving een goed beeld van hun landmacht te geven”, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht.

Op zaterdag landt in Den Haag een parachutist op de Hofvijver. In Assen en Deventer zijn shows met helikopters en in Enschede demonstreren militairen hoe ze voertuigen ontsmetten van chemische, biologische of radioactieve vervuiling.

Vorig jaar trokken de Landmachtdagen 150.000 bezoekers.