Tropische plant ontdekt in Burgers’ Zoo

In het overdekte tropische regenwoud van het dierenpark Burgers’ Zoo is een nieuwe tropische plant ontdekt. Het gaat om een dracaena-soort die nog onbekend was voor de wetenschap. Ontdekker is botanicus Theo Damen.

Burgers’ Zoo kreeg in 1999 de complete dracaena-collectie van de Universiteit van Wageningen, die sindsdien is aangevuld met planten uit diverse expedities. Waarschijnlijk zat de plant al in de Wageningse collectie die nu in Burgers’ Bush staat.

De afwijkende groei- en bloeiwijze zette Damen op het spoor. Tijdens onderzoek in herbaria (waar verzamelde, gedroogde planten liggen) vond Damen enkele soortgelijke exemplaren die nooit eerder een naam hadden gekregen. Door publicatie in het Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography BLUMEA is de ontdekking nu ook officieel een wetenschappelijk feit.

Waarschijnlijk komt de plant alleen maar voor op een paar plaatsen in Centraal-Afrika. Damen heeft de plant de naam Dracaena bushii gegeven. Burgers’ Bush herbergt ’s werelds grootste dracaena-collectie.