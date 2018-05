Inspectie SZW: agent moet voldoende trainen

Agenten moeten aantoonbaar 32 uur per jaar oefenen met vuurwapens. De politie moet ervoor zorgen dat alle wapendragende medewerkers de kans krijgen die trainingsuren te draaien. Dat eist de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) na een onderzoek.

Het onderzoek was gevraagd door de politievakbond ACP, die stelt dat de politie onvoldoende mogelijkheid voor de training biedt. ,,Een tekort aan training maakt collega’s onnodig kwetsbaar”, stelt voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,De werkgever is verantwoordelijk en moet ervoor garant staan dat collega’s goed getraind de straat op gaan, maar laat het er overduidelijk bij zitten.”

Volgens de inspectie kan de politie niet aantonen dat de agenten voldoende oefenuren maken. In de huidige politie-cao staat dat het aantal trainingsuren in de afgelopen twee jaar zelfs zou worden verhoogd naar 42 uur per jaar.