Twee jaar cel in zedenzaak Cheiderschool

De rechtbank in Amsterdam heeft de dertigjarige Ephraïm S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, wegens het plegen van ontucht met een dertienjarige leerling van de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. S. was destijds leraar op die school.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar cel tegen S, geëist, alsmede een beroepsverbod van eveneens vijf jaar. Volgens het OM was het bewijs geleverd voor stelselmatige ontucht met vier leerlingen van de school. Volgens de rechtbank is het bewijs in één geval boven iedere twijfel verheven, in de andere niet.

De rechtbank stelde S. op 20 april, direct na het proces tegen de man, op vrije voeten. Het rechtscollege zei toen te verwachten dat een eventueel op te leggen straf niet hoger zou uitvallen dan de anderhalf jaar die S. in voorarrest heeft doorgebracht.