Bevingsregio boos om talmende houding Wiebes

Meerdere partijen in de bevingsregio Groningen zijn boos op minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Vertegenwoordigers van de provincie Groningen, tien gemeenten en de actiegroepen Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad hebben dinsdagavond een overleg met de minister afgebroken, zo liet de provincie weten. Volgens hen is het overleg vastgelopen op onenigheid over de versterking van een bepaalde groep woningen.

Wiebes wil wachten met een besluit over versterking van die ruim 1500 woningen. De bewoners moeten wachten op de uitkomst van een onderzoek van de Mijnraad of versterking van hun huis nog wel nodig is nu onlangs is besloten de gaswinning volledig af te bouwen. Dat advies moet binnen enkele weken klaar zijn. Voor de woningen is versterking wellicht niet meer nodig, omdat bij de inschatting van de risico’s is uitgegaan van een niveau van gaswinning in de toekomst dat nu is veranderd.

De regio zegt in een verklaring er veel waarde aan te hechten dat bewoners die in het lopende versterkingsproces zitten duidelijkheid krijgen en dat de gemaakte afspraken over de versterking worden nagekomen. De provincie en de betrokken gemeenten beraden zich op stappen.