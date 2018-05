D66 en CDA: meldingsplicht discriminatie

Uitzendbureaus moeten verplicht gaan melden dat zij van een bedrijf een discriminerend verzoek krijgen, bijvoorbeeld als de werkgever geen buitenlanders wil. Dat vinden regeringspartijen D66 en CDA.

De twee partijen noemen de discriminerende verzoeken van bedrijven een hardnekkig probleem. De groep die wordt benadeeld blijft buiten beeld en kan daardoor geen aangifte van discriminatie doen, benadrukte D66-Kamerlid Steven van Weyenberg tijdens een debat over de misstanden in de branche. Hij en CDA’er RenĂ© Peters willen dat het kabinet onderzoekt of een meldingsplicht soelaas kan bieden bij de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Arbeidsmarktdiscriminatie) beloofde met de oproep aan de slag te gaan. Ze kondigde eerder al aan extra toezicht aan. Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar bleek dat uitzendbureaus nog steeds discrimineren op afkomst.