Eén Nederlander in Irak vast om terrorisme

Voor zover bekend zit op dit moment één Nederlander in een Iraakse cel op verdenking van terrorisme. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt na berichtgeving door Nieuwsuur dat geen andere zaken van Nederlanders in het land bekend zijn.

In Irak zitten duizenden mensen vast die worden verdacht van terrorisme. Regelmatig worden verdachten ter dood veroordeeld, zoals woensdag ook gebeurde met een Belgische Syriëganger na een flitsproces. ,,We doen regelmatig navraag bij autoriteiten of daar mensen met de Nederlandse nationaliteit bij zijn”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Maar buiten deze ene zaak is dat dus niet gebleken.