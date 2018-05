Vergroot deo met aluminium het risico op borstkanker?

Toen acht jaar geleden de moeder van Linda Bot borstkanker kreeg, werd ze in het ziekenhuis gewaarschuwd voor het gebruik van een deo met aluminium. Voor Linda was dit een wake-up call. Ze ging op zoek naar een deo zonder aluminium, maar vond er geen een die goed werkte. Inmiddels verkoopt ze een eigengemaakte deo via haar merk Loveli. “In Zwitserland zijn ze bezig met een verbod op deodoranten met aluminium.”

Tot acht jaar geleden had Linda geen idee wat ze onder haar oksels rolde. “Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, waarvan een aantal beweren dat aluminium het risico op borstkanker en alzheimer vergroot. Via een deo komt het aluminium in ons bloed en in onze organen en hersenen terecht. Bij vrouwen met borstkanker is er aluminium in de borstklieren teruggevonden.”

Hard bewijs dat een deo met aluminium borstkanker veroorzaakt, is er niet. Voor Linda waren de onderzoeken echter voldoende reden om een alternatief op de markt te brengen. Twee jaar geleden is ze haar bedrijf Loveli gestart, nadat ze steeds meer vraag kreeg naar haar eigengemaakte deo. De Loveli deo wordt gemaakt op basis van kokosolie, zuiveringszout, sheabutter, vitamine E, bijenwas en wat oliën voor de geur.

Steeds jonger borstkanker door gebruik van deo

Met onze huidige deodoranten krijgen we volgens onderzoek twintig procent te veel aan aluminium in ons lichaam binnen. “Aluminium blokkeert je zweetklieren, waardoor je niet naar zweet gaat ruiken. Er zijn onderzoeken die aantonen dat steeds jongere vrouwen borstkanker krijgen, omdat meisjes op steeds jongere leeftijd hun oksels scheren en deo gebruiken.”

Hoe zit het met onaangename geurtjes? “Met mijn deo wordt het zweet niet gestopt. Zodra het de huid bereikt, wordt het zweet geneutraliseerd. Hierdoor ga je niet stinken. Als je overstapt op een deo zonder aluminium, moet je lichaam vaak een week ontgiften. In die week kan je wat meer naar zweet stinken, maar daarna ruik je niets meer.”

Verbod op deo’s met aluminium

In Zwitserland zijn ze bezig met een verbod op aluminium. Daar vinden ze de twijfel groot genoeg en willen ze geen risico’s nemen. En de Duitse overheid adviseert om het risico te beperken en een deo te gebruiken zonder aluminium. “Het laatste onderzoek is gedaan met muizen. Die kregen borstkanker, nadat ze aluminium ingespoten hadden gekregen.”

In Nederland is er nog geen onderzoek gedaan, maar steeds meer vrouwen weten de weg naar een deo zonder aluminium te vinden. “Het loopt waanzinnig goed. Mijn deodoranten vliegen per duizenden per maand de deur uit. Er zijn al meer dan honderd verkooppunten. Waarom zou je als vrouw het risico nemen, als het ook anders kan?”

