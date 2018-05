De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die op 12 juni zou worden worden gehouden in Singapore, afgezegd. Dat heeft hij hem in een brief laten weten. Trump vind het topoverleg op dit moment niet opportuun gezien de recente vijandige uitlatingen van Kim. Hij zegt te hopen dat de meeting, waarnaar hij had uitgezien, op een ander moment wel kan doorgaan.