EO Jongerendag: warmte buiten én binnen

Niet alleen buiten was het zaterdag warm, ook binnen in het GelreDome in Arnhem, op de EO Jongerendag, hing ,,een warme, gemoedelijke sfeer”, zegt een woordvoerder van de omroep. Rond de 20.000 christelijke jongeren waren daar getuige van muziek, samenzang en sprekers, met als thema Walk on Water.

Er waren vier muzikale acts: For KING & COUNTRY, Matt Redman & Guvna B, Britt Nicole en The Drop. De belangrijkste spreker, de Britse Miriam Swaffield, vertelde een verhaal over de discipel Petrus. Volgens het bijbelverhaal stapte hij tijdens een storm uit een boot om naar Jezus te gaan. Swaffield trok de vergelijking door naar haar toehoorders, die bij God mogen aankloppen als ze kampen met storm in hun leven.

De EO Jongerendag werd voor de vierde keer gepresenteerd door Joram Kaat.