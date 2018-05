‘Schijtlijster Trofee’ voor pensioenfonds ABP

Het consumentenprogramma Kassa heeft pensioenfonds ABP zaterdag ‘vereerd’ met de eerste Schijtlijster Trofee. De prijs is in het leven geroepen voor bedrijven die geen verantwoording willen afleggen voor de camera of in de studio.

Kassa besteedde op 5 mei aandacht aan het ABP, omdat het fonds pensioengeld investeert in een bedrijf dat oerbos kapt, het milieu vernietigt en de bevolking in Papoea onderdrukt voor een palmolieplantage. Volgens het ABP was er niemand beschikbaar voor een reactie door de schoolvakanties.

Vicevoorzitter José Meijer van het pensioenfonds noemt het ,,heel jammer dat de kijkers ons gemist hebben. We gaan eigenlijk nooit wat uit de weg.”

Kijkers van Kassa hadden niet alleen het ABP genomineerd voor de nieuwe trofee. Ook Zorginstituut Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau, Apple en HEMA werden naar voren geschoven als bedrijven die met een slappe smoes afhaakten.