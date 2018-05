Oud-VVD’er Geert Dales nu voorzitter 50PLUS

Voormalig VVD’er Geert Dales is de nieuwe voorzitter van politieke partij 50PLUS. Zijn verkiezing op het partijcongres zaterdag was min of meer een voldongen feit, nadat de laatste tegenkandidaat zich eerder tijdens het congres had teruggetrokken.

Dales genoot de steun van onder anderen partijleider Henk Krol en oprichter en senator Jan Nagel. Toch was de stemming allesbehalve unaniem. Van de 253 geldige stemmen waren er 182 voor Dales, en 48 tegen. Daarnaast stemden 23 mensen blanco.

De nieuwe voorzitter erkende dat de aanwezige leden zich niet eensgezind achter hem schaarden. ,,Ik weet dat er tegenstemmen zijn geweest. Zo’n zeventig leden die het of niet zien zitten of afwachten”, aldus Dales. ,,Ik beschouw dat als een grote opdracht. Ik vind het goed dat dit op tafel ligt, dan weet je waar je aan toe bent.”