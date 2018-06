ChristenUnie wil neoliberalisme terugdraaien

De leider van de regeringspartij ChristenUnie (CU), Gert-Jan Segers, vindt dat moet worden overwogen privatiseringen van overheidsbedrijven en -diensten terug te draaien. Hij noemt de postmarkt in een interview in Trouw als voorbeeld.

Privatiseringen hebben volgens hem niet gebracht wat ervan werd verwacht. Het is een negatieve uitwerking van het neoliberalisme, waarmee Segers de komende jaren de strijd wil aanbinden. ,,De groeiende onzekerheid van mensen op cultureel en op economisch terrein is de prijs die we betalen voor decennia van liberalisering en steeds efficiëntere, maar ook steeds onpersoonlijkere overheidsdiensten,” zegt hij.

,,Het neoliberalisme, dat ook partijen in Nederland in zijn greep had, heeft voor veel onzekerheid gezorgd. Jongeren leven van loonstrook naar loonstrook, er is geen ruimte om een financiële buffer op te bouwen en de ongerustheid over de toekomst van de eigen baan is groot,” aldus Segers.

Segers zegt zich te houden aan het regeerakkoord: ,,en bij alles wat daar niet in is geregeld, zijn we vrij.” Zo denkt hij aan initiatieven om het mensen gemakkelijker te maken gezamenlijk voor huisvesting voor de oude dag te zorgen. Ook wil hij de oprichting van energiecoöperaties eenvoudiger maken.