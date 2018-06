Laatste kans voor sollicitatie burgemeester

Wie nog kans wil maken de nieuwe burgemeester van Amsterdam te worden, heeft tot en met zaterdag de tijd om een brief of mail te sturen naar de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Het gaat om de tweede ronde in de sollicitatieprocedure, nadat er zich aanvankelijk te weinig geschikte kandidaten hadden gemeld.

Volgens de vertrouwenscommissie, waarin leden uit de gemeenteraad zitten, zaten er bij de 29 sollicitanten uit de eerste ronde te weinig mensen met bestuurlijke ervaring. Daarop werd de zoektocht naar een nieuwe burgemeester heropend. De provincie Noord-Holland maakt het aantal nieuwe kandidaten naar verwachting in de loop van volgende week bekend.

Het streven blijft om de nieuwe burgemeester voor de zomervakantie te kunnen benoemen. De baan is vacant na het overlijden van Eberhard van der Laan in oktober. Jozias van Aartsen neemt momenteel de post waar.