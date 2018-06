Man neergeschoten in Rotterdam-Zuid

Een man is zaterdag aan het einde van de middag in Rotterdam neergeschoten op de Riederlaan in Rotterdam-Zuid. Hij werd door meerdere kogels geraakt, aldus de politie. Hoe hij er aan toe is, is onduidelijk. Een verdachte is aangehouden, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De man werd in een winkel neergeschoten, na ruzie op straat, aldus de politie.

Rond dezelfde tijd was er ook een schietincident op het parkeerterrein van een sportvereniging aan de Capelseweg in Capelle ad IJssel. Daar werd een vrouw in haar arm geschoten. Of de twee schietincidenten iets met elkaar te maken hebben, is onduidelijk.