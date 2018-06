Politie rolt jeugdbende in Waalre op

De politie heeft in het Brabantse Waalre een jeugdbende opgerold. Lange tijd was deze groep vanwege criminele activiteiten en overlast de inwoners van Waalre een doorn in het oog, zegt de politie. Zij heeft deze week vijf leden van de bende gearresteerd.

Het gaat om vier minderjarige jongens en een volwassene. Zij werden aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, diefstal, bedreiging en het bezit van wapens. Bij huiszoekingen vond de politie meerdere lucht- en gasdrukwapens die niet van echte vuurwapens waren te onderscheiden.

De vijf werden dinsdag gearresteerd, maar de politie heeft de aanhoudingen pas zaterdag bekendgemaakt. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten.

Twee minderjarigen kregen een aanwijzing van de officier van justitie opgelegd. Dit houdt in dat ze zich de komende maanden aan bepaalde regels moeten houden. Met deze regels hoopt het Openbaar Ministerie de overlast en criminele activiteiten een halt toe te roepen. Na afronding van het onderzoek zullen de jongens zich tegenover de jeugdrechter moeten verantwoorden.