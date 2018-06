‘Websites met groen slotje niet per se veilig’

Websites die eruitzien alsof ze goed zijn beveiligd, omdat er voor het webadres een groen slotje staat, zijn dat niet altijd. Dat meldt de NOS, die er onderzoek naar deed. Bijvoorbeeld banken adviseren mensen altijd te letten op dat groene slotje.

De NOS onderzocht duizenden websites die op zwarte lijsten staan. Meer dan 4300 hadden het predicaat veilig, omdat ze het benodigde SSL-certificaat hadden. Dat certificaat is voor iedereen te koop, maar betekent meer dat de technische staat van de website veilig is, in plaats van de inhoud. Zoals de NOS het uitlegt: ‘veilig’ slaat alleen op de beveiliging van de verbinding.

Een woordvoerder van het Cyber Security Centrum zegt het toe te juichen dat steeds meer websites een beveiligde verbinding hebben. Maar het centrum ziet dat ,,steeds meer malafide websites daar gebruik van maken, om zich voor te doen als betrouwbaar”.