Advocaat vindt chroom-6-regeling te beperkt

De regeling die Defensie wil voor (oud-)werknemers die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 is te beperkt. Het grootste deel van de betrokkenen – ongeveer 70 procent – zal buiten de boot vallen, stelt advocaat Rob Bedaux uit Heerlen. Bovendien zullen volgens de raadsman de maximale schadevergoedingen van 40.000 euro netto voor sommigen veel te laag zijn.

Bedaux is wel blij met de volmondige erkenning van Defensie van de fouten die zijn gemaakt. Dit zal hem helpen bij de rechtszaak tegen de Staat, waarmee hij al jaren bezig is, zegt hij. Als de rechter zijn vorderingen toewijst, zullen alle mensen die op een NAVO-werkplaats hebben gewerkt, daar volgens hem profijt van hebben.

Een van de vorderingen is dat de rechter de bewijslast omkeert. Nu moeten mensen die ziek zijn, aantonen dat dit komt door blootstelling aan chroom-6. Bedaux wil dat Defensie zelf moet aantonen dat de ziekte of aandoening níet het gevolg is van chroom-6.