85 reacties op burgemeestersvacature Amsterdam

85 mensen hebben gesolliciteerd op de vacature voor het burgemeesterschap in Amsterdam, die is ontstaan door het overlijden van Eberhard van der Laan. Dat heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning, maandag gemeld.

Half mei besloten Remkes en de vertrouwenscommissie uit de Amsterdamse gemeenteraad een nieuwe ronde te houden waarin kandidaten zich konden melden. Tot dan toe hadden zich te weinig goede kandidaten gemeld, namelijk 29. In de tweede ronde reageerden 85 personen, 69 mannen en zestien vrouwen. Van hen hebben of hadden er veertien een functie in het openbaar bestuur.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Amsterdamse burgemeester nog voor de zomer wordt benoemd.