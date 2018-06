Agent meegesleurd bij alcoholcontrole

Een agent is lichtgewond geraakt bij een vluchtpoging van een beschonken automobilist. De politieman had de autodeur vast en werd 10 tot 15 meter meegesleurd toen een 34-jarige automobilist uit Lienden op het gas trapte na een positieve blaastest, meldt een woordvoerder van de politie.

De bestuurder werd maandagochtend in zijn eigen woning aangehouden. Het voorval vond plaats in de nacht van zondag op maandag in het Gelderse dorp Eck en Wiel. De automobilist was simpel op te sporen omdat de agent zijn rijbewijs nog had. Hij is ingesloten voor verhoor.