Hartpatiënten luiden noodklok over wachttijden

Hartpatiënten moet steeds langer wachten voordat ze gedotterd of aan hun hart geopereerd worden. Belangenvereniging Hartpatiënten Nederland vindt dat onacceptabel en heeft een meldpunt opgezet. Mensen wachten inmiddels soms wel tot 3,5 maanden op een openhartoperatie. Wie een dotterbehandeling nodig heeft, wordt tussen de anderhalve maand en drie maanden in de pauzestand gezet, klaagt de belangenvereniging Hartpatiënten Nederland.

Hartpatiënten Nederland wil dat er snel een einde komt aan deze lange wachttijden. Bij AMC Amsterdam, Amphia Breda en Radboud Nijmegen is de wachttijd voor openhartoperatie ruim zes weken. Bij UMCU Utrecht en LUMC Leiden is dat tien weken. Koploper volgens Hartpatiënten is Maastricht met 3,5 maand.

Voor een dotterbehandeling moet je zeker zes weken wachten in onder meer Antonius Nieuwegein, Haga Den Haag, Isala Zwolle, LUMC Leiden, MCA Alkmaar, UMCG Groningen en VU Amsterdam