Defensie maakt excuses om chroom-6

Het ministerie van Defensie erkent dat er fouten zijn gemaakt met het werken met chroom-6 en biedt excuses aan alle (oud-)medewerkers die daardoor schade hebben geleden of lijden. ,,Defensie is tekortgeschoten. Dat spijt mij. Ik kan dat niet terugdraaien”, zei staatssecretaris Barbara Visser. Defensie neemt wel alle aanbevelingen over.

Zo komt er een collectieve schaderegeling. Betrokkenen kunnen aanspraak maken op bedragen tussen de 5000 en 40.000 euro, maakte Visser bekend tijdens een persconferentie in Den Haag over het rapport en de aanbevelingen. De inhoud daarvan lekte vrijdag al uit.

Daaruit blijkt dat Defensie al decennia wist van de schadelijke effecten van blootstelling aan chroom-6, maar werknemers en bedrijfsartsen kregen dit niet te horen. Ook voldeden werkplekken niet aan de regels. Het RIVM onderzocht het gebruik van chroom-6 in vijf inmiddels gesloten NAVO-werkplaatsen (POMS-locaties) waar Amerikaans materieel werd onderhouden.