Rechter verbiedt demonstratie Pegida Utrecht

De voorzieningenrechter in Utrecht heeft maandag in een kort geding de demonstratie van Pegida op de stoep van de Sayidina Ibrahim-moskee in Kanaleneiland later op de dag verboden. Volgens de rechter heeft de burgemeester goed gehandeld.

De groep had speklapjes willen braden op de stoep van de moskee. Burgemeester Jan van Zanen vindt dit, in overleg met de politie en justitie, onverantwoord. Al eerder stak hij een stokje voor eenzelfde protestbijeenkomst bij de Ulu-moskee in de wijk Lombok. Ook in andere steden zijn vergelijkbare bijeenkomsten verboden.

Pegida wil juist op een plek staan waar zij duidelijk hun mening kunnen laten horen en zien. Voorman Edwin Wagensveld: ,,Als je tegen de gemeente demonstreert, ga je ook niet bij een ziekenhuis staan.”