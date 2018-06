Dé tuinmeubeltrends van 2018

Het is inmiddels volop lente met zomerse temperaturen. De voorbije meimaand was de warmste in driehonderd jaar. Dat betekent dat we volop van onze tuin kunnen genieten. Dit is nu dan ook bij uitstek de tijd om je tuin en de meubelen die erin staan eens flink aan te pakken. Tijd voor een nieuwe ligstoel of tuintafel? Wij hebben de leukste tuinmeubeltrends voor je op een rijtje gezet.

De tuin wordt steeds meer een verlengde van het huis en zorgt voor gezelligheid en rust. Dit jaar is het de trend om vooral veel natuurlijke elementen terug te laten komen in de tuin, ook als je op zoek bent naar een nieuw tuinmeubel.

Vlechtwerk, riet en ronde vormen

Rieten tuinmeubelen, en dan het liefst met een ronde vorm, zijn het helemaal in 2018. Riet geeft een authentiek en huiselijk gevoel. Rieten stoelen zijn leuk te combineren met mooi gekleurde kussens, zoals met een rustige pasteltint. De ronde vormen van rieten stoelen zorgen voor een zachte en sfeervolle uitstraling.

Ook vlechtwerk is terug van weggeweest. Dit jaar zie je veel tuinmeubelen gemaakt van vlechtwerk, die weerbestendig zijn en dag en nacht buiten kunnen blijven staan. Er zijn tuinsets die vervaardigd zijn uit een onderhoudsvrij aluminium frame met daaromheen duurzaam kunststof vlechtwerkdraad. Wil je een speels effect creëren? Combineer dan verschillende maten bijzettafels en verschillende gekleurde kussens met elkaar.

Zowel ronde tuinstoelen als tuintafels zie je dit jaar in veel verschillende soorten, maten en verrassende kleuren. Met name natuurlijke kleurtinten zijn een trend, zoals vergrijsde tinten als taupe, bruin en antraciet. Ook warme en donkere tinten, zoals donkerrood, okergeel en terracotta zien we dit jaar veel. Heb je meer behoefte aan rust? Dan zijn zachte pastelkleuren, zoals zachtroze en mint, een goede keuze.

Het voordeel van een ronde tuintafel is dat je tijdens een etentje met iedereen contact kunt maken. Daarnaast breken ronde vormen de vaak aanwezige strakke en rechten lijnen in een tuin, waardoor je tuinmeubelen extra opvallen.

Groot, groter, grootst

Dit jaar hoef je niet bescheiden te zijn en te kiezen voor een kleine loungeset. De trend voor 2018 is groot, groter, grootst. Ga dus voor een grote loungeset, waarmee je je tuin meteen een ‘grootse’ uitstraling geeft. Wil je wat meer liggen en relaxen dit jaar? Wat dacht je van een groot loungebed, waar je met het grootste gemak met z’n tweetjes op kan liggen. Zowel loungesets als loungebedden zijn vaak van riet of hout gemaakt, wat dus weer prima past bij de trend van natuurlijke elementen.