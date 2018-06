Donderdag busstaking Noord-Holland en Schiphol

De acties van personeel in het streekvervoer krijgen donderdag een vervolg in Noord-Holland. De estafettestaking treft het busverkeer in onder meer Haarlem, Alkmaar, Den Helder en luchthaven Schiphol.

,,Met de acties laten de buschauffeurs zien dat het ernst is”, aldus CNV Vakmensen. ,,Vooral met de lijnen rondom Schiphol raken we een van de grootste werkgevers in het openbaar vervoer.”

Met de stakingen willen de bonden een betere cao in het streekvervoer afdwingen. Die geldt voor 12.000 werknemers. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) noemde de eisen van de bonden eerder ,,onhaalbaar en niet betaalbaar”.

Dinsdag zorgt de estafettestaking in delen van Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland voor overlast voor reizigers.